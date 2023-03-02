İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini sundu.
Sosyal medya hesabından Yunanca paylaşımda bulunan Altun, yaşanan tren kazasının üzücü ve trajik olduğunu vurguladı.
Altun paylaşımında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Yunan halkına ve hükümetine başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.
Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στους οικείους όσων έχασαν την ζωή τους στο θλιβερό και τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη στην Ελλάδα, στον Ελληνικό λαό και στην Ελληνική κυβέρνηση και ευχόμαι καλή ανάρρωση στους τραυματίες.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 1, 2023