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İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından Yunanca paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, 'Yunan halkına ve Yunan hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

aksam.com.tr2 Mart 2023 Perşembe 01:26 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına taziye mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini sundu.

Sosyal medya hesabından Yunanca paylaşımda bulunan Altun, yaşanan tren kazasının üzücü ve trajik olduğunu vurguladı.

Altun paylaşımında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Yunan halkına ve hükümetine başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

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