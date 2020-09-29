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İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlalidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ermenistan'ın saldırgan tutumunun Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olduğuna dikkat çekerek, 'Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan'ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır' dedi.

DHA29 Eylül 2020 Salı 11:48 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:12
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Fahrettin Altun, Twitter hesabından Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, Ermenistan’ın saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerken, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah’tan şifa niyaz etti. Altun, "Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır. Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL AKTÖRLERE ADİL YAKLAŞMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ'

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlediklerini dile getiren Altun "Bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır. Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözüm ona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

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