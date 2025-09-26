İSTANBUL 23°C / 16°C
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız BM'de Filistin'in sesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahatinin tempolu geçtiğini belirten İletişim Başkanı Duran, değerlendirmesinde 'Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı oldu' ifadelerine yer verdi.

26 Eylül 2025 Cuma 00:08
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız BM'de Filistin'in sesi oldu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımını "Güçlü Türkiye Güçlü Lider" etiketiyle şu şekilde yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu.

Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi.

