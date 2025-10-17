İSTANBUL 22°C / 14°C
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Türkiye, hiçbir ayrım, ön yargı ya da dayatma gözetmeden 'kazan-kazan' ilkesiyle bilgi, tecrübe ve kültürel birikimini Afrika ile samimiyetle paylaşmayı sürdürüyor. 2005'te ilan edilen 'Afrika Yılı', bugün kalpten kalbe uzanan bir ortaklık hikayesine dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Afrika'nın dört bir yanında gözyaşlarımızın rengi aynı' dedi.

17 Ekim 2025 Cuma 18:03
Duran, NSosyal hesabından 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, forumda, Afrika'ya yönelik kardeşlik, eşitlik ve dayanışma temelinde şekillenen Türkiye vizyonunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, hiçbir ayrım, ön yargı ya da dayatma gözetmeden 'kazan-kazan' ilkesiyle bilgi, tecrübe ve kültürel birikimini Afrika ile samimiyetle paylaşmayı sürdürüyor. 2005'te ilan edilen 'Afrika Yılı', bugün kalpten kalbe uzanan bir ortaklık hikayesine dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Afrika'nın dört bir yanında gözyaşlarımızın rengi aynı. Bu yaklaşım, Türkiye'nin kıta ile kurduğu ilişkiyi sadece diplomatik, stratejik ortaklık değil, vicdani ve insani bir bağ haline getiriyor. Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'yı uzak bir coğrafya değil, ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz. Uluslararası alanda barış, dayanışma ve karşılıklı saygı ekseninde yürüttüğümüz ilişkilerle bu mirası geleceğe taşıyoruz."

  • iletişim başkanı
  • burhanettin duran
  • afrika

