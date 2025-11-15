İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutladı.

15 Kasım 2025 Cumartesi 11:56
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkına esenlikler diliyorum. KKTC'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Onların emaneti olan bu kutlu mücadeleyi, aynı inanç ve aynı ruhla geleceğe taşımaya, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya ve milli davamız Kıbrıs'ı her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

  • burhanettin duran
  • kktc
  • iletişim başkanı

