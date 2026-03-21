İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi güçlü bir irade beyanıdır
Güncel

İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi güçlü bir irade beyanıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Stratcom Zirvesi'ne ilişkin 'Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır.' ifadesini kullandı.

21 Mart 2026 Cumartesi 17:32
İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi güçlü bir irade beyanıdır
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel belirsizliklerin arttığı, jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, Stratcom Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet yetkilileri, diplomatlar ve uzmanların İstanbul'da bir araya geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amaçlarının, stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmek olduğunu vurgulayan Duran, "Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "BARIŞA VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Duran, 27-28 Mart'ta gerçekleştirilecek zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katılımıyla "uluslararası düzenin geleceği, liderlik diplomasisi, ara buluculuk ve stratejik iletişimin rolü"nün ele alınacağını aktardı.

Değişen küresel anlatılar karşısında hakikatin, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha vurgulayacaklarını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, iletişim, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Stratcom Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.