İletişim Başkanı Duran: Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz

Buna karşılık Netanyahu hükümeti ise bölgeye kan ve gözyaşı getirmiştir. İsrail hükümeti, Filistin ve Suriye'de işgalci bir güç olmayı sürdürürken, yayılmacı emellerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle örtbas etmeye çalışmaktadır. İsrail, son iki yıl içerisinde Orta Doğu'da yaklaşık yedi ülkeye saldırıda bulunmuştur. Netanyahu yönetimi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda İsrail halkı için de tam anlamıyla bir felaket olmuştur. Bugün aynı yönetim, ülkemize saldırarak işlediği suçların üzerini örtmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir" ifadelerini kullandı.