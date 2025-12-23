İSTANBUL 13°C / 8°C
  • İletişim Başkanı Duran: Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz' dedi.

IHA23 Aralık 2025 Salı 17:38 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli yöneticilerin bu bölgede başkalarının emperyalist emellerinden söz etmesi, kısa süre önce tarihin en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirmiş olmaları gerçeği karşısında ciddi bir çelişki teşkil etmektedir. Bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olan İsrail'in Türkiye'nin gücü ve nüfuzuna yönelik uzun süredir devam eden histerik yaklaşımı ise olsa olsa gülünç olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrarın teminatı olmuştur.

Buna karşılık Netanyahu hükümeti ise bölgeye kan ve gözyaşı getirmiştir. İsrail hükümeti, Filistin ve Suriye'de işgalci bir güç olmayı sürdürürken, yayılmacı emellerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle örtbas etmeye çalışmaktadır. İsrail, son iki yıl içerisinde Orta Doğu'da yaklaşık yedi ülkeye saldırıda bulunmuştur. Netanyahu yönetimi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda İsrail halkı için de tam anlamıyla bir felaket olmuştur. Bugün aynı yönetim, ülkemize saldırarak işlediği suçların üzerini örtmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir" ifadelerini kullandı.

