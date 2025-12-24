İSTANBUL 14°C / 10°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyon uyarısı: Teyitsiz bilgilere itibar etmeyin
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyon uyarısı: Teyitsiz bilgilere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jetin düşmesine ilişkin olası dezenformasyonlara karşı uyarıda bulundu.

24 Aralık 2025 Çarşamba 00:50
İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyon uyarısı: Teyitsiz bilgilere itibar etmeyin
ABONE OL

İletişim Başkanı Duran'ın, paylaşımı şu şekilde:

23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17'de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur.

Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20:36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır.

İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir.

  • burhanettin duran
  • özel jet
  • Ali Ahmed Al Haddad

