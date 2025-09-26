İSTANBUL 23°C / 16°C
  İletişim Başkanı Duran'dan ''Güçlü Türkiye Güçlü Lider'' paylaşımı: Cumhurbaşkanımız BM'de Filistin'in sesi oldu
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan ''Güçlü Türkiye Güçlü Lider'' paylaşımı: Cumhurbaşkanımız BM'de Filistin'in sesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahatinin tempolu geçtiğini belirten İletişim Başkanı Duran, değerlendirmesinde 'Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı oldu' ifadelerine yer verdi.

26 Eylül 2025 Cuma 00:08
İletişim Başkanı Duran'dan ''Güçlü Türkiye Güçlü Lider'' paylaşımı: Cumhurbaşkanımız BM'de Filistin'in sesi oldu
ABONE OL

Duran, NSosyal'deki hesabından "Güçlü Türkiye Güçlü Lider" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi. ABD Başkanı (Donald) Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede, savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi."

  • burhanettin duran
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • BM Genel Kurulu

