  İletişim Başkanı Duran'dan nadir toprak elementleri vurgusu: Hedefimiz güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye
İletişim Başkanı Duran'dan nadir toprak elementleri vurgusu: Hedefimiz güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye.' ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin enerji politikalarına ve nadir toprak elementleri alanındaki stratejik hamlelerine ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, milletin hizmetinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Duran, "Bu zenginlikleri ekonomimize kazandırmak, ülkemizin bağımsızlık vizyonunun ve kalkınma iradesinin en somut göstergelerinden biridir. Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Sahası'na ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Tam 694 milyon ton tespit edildi! Başkan Erdoğan: Kimseye vermiyoruz biz işleteceğiz
