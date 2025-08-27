İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,046
  • EURO
    47,6218
  • ALTIN
    4465.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya sert tepki
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür.' ifadesini kullandı.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya sert tepki
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

"Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür." açıklamasında bulunan Duran, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını belirtti.

On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçların dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlendiğini vurgulayan Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz."

  • burhanettin duran
  • netanyahu
  • 1915 olayları

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.