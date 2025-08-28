İSTANBUL 29°C / 21°C
İletişim Başkanı Duran'dan Şule Yüksel Şenler için anma mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Duran, 'Kalemiyle, mücadelesiyle ve cesaretiyle sadece kendi dönemine değil, geleceğe de ışık tuttu.' ifadelerini kullandı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 12:22
İletişim Başkanı Duran'dan Şule Yüksel Şenler için anma mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, fikirleriyle nesillere yön veren, kalemiyle iz bırakan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatının 6. yıl dönümü. Sayın Şule Yüksel Şenler, inancını, kimliğini ve değerlerini muhafaza etmek isteyenler için adeta bir öncü, bir yol gösterici oldu. Kalemiyle, mücadelesiyle ve cesaretiyle sadece kendi dönemine değil, geleceğe de ışık tuttu. Rahmetle ve duayla yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

