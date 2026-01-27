İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4095
  • EURO
    51,9327
  • ALTIN
    7088.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran'dan ''Suriye” uyarısı: Toplumsal fay hatlarını kaşıyorlar
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan ''Suriye” uyarısı: Toplumsal fay hatlarını kaşıyorlar

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de “Kürtler hedef alınıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu söylemlerin toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeyi amaçladığını vurguladı. Duran, Türkiye'nin mücadelesinin etnik kimliklerle değil, terör ve şiddetle olduğunu ifade etti.

IHA27 Ocak 2026 Salı 18:06 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan ''Suriye” uyarısı: Toplumsal fay hatlarını kaşıyorlar
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"SURİYE HALKI BARIŞ İSTİYOR, HUZUR İSTİYOR"

Duran, Suriye halkının barış ve huzur istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız.

Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir.

Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi:

"Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap'ıyla, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Nusayri'siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor.

Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir."

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

ÖNERİLEN VİDEO

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.