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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vaşington Mazlum Kobani kod adlı teröriste ev sahipliği yapmamalıdır. Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin PKK yönetimindeki bir teröristtir. ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vaşington Mazlum Kobani kod adlı teröriste ev sahipliği yapmamalıdır. Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin PKK yönetimindeki bir teröristtir. ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez.

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