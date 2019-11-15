İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vaşington Mazlum Kobani kod adlı teröriste ev sahipliği yapmamalıdır. Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin PKK yönetimindeki bir teröristtir. ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vaşington Mazlum Kobani kod adlı teröriste ev sahipliği yapmamalıdır. Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin PKK yönetimindeki bir teröristtir. ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.