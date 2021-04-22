İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hakikatleri savunmaya devam edilecek

22 Nisan 2021 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:17

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir.