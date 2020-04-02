01 Nisan 2020 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 00:11

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912? toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz” dedi.