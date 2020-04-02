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İletişim Başkanı Altun açıkladı! Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 Türk lirası toplandığını bildirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 00:11
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İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912? toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz” dedi.

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