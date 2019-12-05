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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin sınırlarının NATO'nun da sınırları olduğunu belirterek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehditlerinin NATO için de tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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Altun, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirmelerde bulundu.

''Yineliyoruz; Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır.'' ifadesini kullanan Fahrettin Altun, ''Birden fazla uluslararası terör grubundan karşı karşıya olduğumuz tehditler, NATO'ya karşı da tehdit olarak sayılmalıdır. Bir terör örgütünü teşhis etmek gibi basit bir konuda aynı tarafta olmalıyız.'' değerlendirmesi yaptı.

''Bazı müttefiklerimiz, çocukları silah altına alan, etnik temizlik yapan, sivilleri göçe zorlayan bir terör örgütünü destekledi, propagandasını yaptı ve meşrulaştırdı.'' diyen Altun, şunları kaydetti: ''PKK/YPG ne ise o olarak muamele görmeli, cani bir terör örgütü, bölgesel ve uluslararası güvenliğe bir tehdit. Barış Pınarı Harekatımız sayesinde 400 bine yakın Suriyeli ülkesine döndü. Askeri operasyonlarımız sadece terörle mücadeleyi amaçlamıyor, Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için koşulları oluşturuyor ve bölgede güvenliği temin ediyor.''

- "NATO'nun yeni stratejiye ihtiyacı var"

NATO'nun zamanımızın giderek karmaşıklaşan zorluklarını ele alan bir stratejiye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Fahrettin Altun, ''Terör, sığınmacılar, bölgesel strateji meselelerinin ittifakımıza bir tehdit teşkil edecek şekilde bir arada sarmalanmış olduğunu buluyoruz. Daha güçlü bir ittifak için bu gerçekliği kabul etmeliyiz.''

Öte yandan Altun, Türkiye'nin NATO hedefleri çerçevesinde savunma harcamalarıyla ilgili verileri de paylaştı.

Buna göre, Türkiye'nin savunma harcaması 5 yılda yüzde 53 artarak, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1,89'una ulaştı.

Türkiye'nin 2024 yılında NATO'nun yüzde 2'lik hedefine ulaşacağını kaydeden Fahrettin Altun, Türkiye'nin 1200 askerinin de çeşitli NATO görevlerinde yer aldığını da vurguladı.

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