08 Mayıs 2020 Cuma 11:53 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 13:20

İngiltere'nin koronavirüsle mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi standartlara uymadığı gerekçesiyle iade edeceği haberleri hem İngiltere hem de Türkiye tarafından yalanlandı. Ancak ortaya atılan yalan haberin ardından Türkiye düşmanları ellerini ovuşturdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu isimlere çok sert tepki gösterdi.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardımların "kullanılamaz halde olduğu" iddiasını içeren haberlerin bazı basın kuruluşları tarafından sevinçle rağbet görmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddiaların, her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlandığını ve işin hakikatinin hemen ortaya konduğunu vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ancak ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikar olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir. Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!"

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ CHİLCOTT, BİRLEŞİK KRALLIK MEDYASINDAKİ HABERLERİ YALANLADI



Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, resmi Twitter hesabından Türkiye’den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir.

Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti'nin Birleşik Krallık'a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok.

Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti'ne Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir.

İngiltere sağlık ekipmanını geri mi iade edecek? Türkiye'den o iddialara yalanlama