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Güncel

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağı ile Twitter'da açıklamalarda bulundu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 00:21 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:23
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İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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