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İletişim Başkanlığı açıkladı: Esnaf üzerinden kirli provokasyona yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '2023'ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnaf kapısına kilit vurdu' iddiasının gerçeklikten uzak olduğunu açıkladı.

6 Ağustos 2023 Pazar 19:13 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı açıkladı: Esnaf üzerinden kirli provokasyona yalanlama
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DMM, esnaf üzerinden yapılmaya çalışılan kirli provokasyonu yalanladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara ilişkin açıklamada bulunan DMM, TOBB verilerine göre kapanan şirket sayısının toplam 9 bin 852 olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"2023'ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnaf kapısına kilit vurdu" iddiası doğru değildir. TOBB verilerine göre, 2023'ün ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı 65 bin 118, kapanan şirket sayısı ise toplam 9 bin 852'dir.

  • dezenformasyon
  • esnaf kaybı

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