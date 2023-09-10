İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı açıkladı: Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama
Güncel

İletişim Başkanlığı açıkladı: Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı' başlığı ile sosyal medyada yayılan videonun gerçek omadığını açıkladı. DMM, videodaki şahsın nişanlısına sürpriz yaparken yanlış anlaşılan görüntülere sebep olduğunu belirtti.

10 Eylül 2023 Pazar 21:32 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı açıkladı: Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama
ABONE OL

DMM, 'Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı' başlığı ile sosyal medyada yayılan videonun gerçek omadığını açıkladı.

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.

Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.

  • DMM açıklama
  • Kadın kaçırma videosu
  • Dezenformasyonla mücadele

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.