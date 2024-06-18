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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü: İlişkilerde normalleşme vurgusu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, ikili ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

18 Haziran 2024 Salı 22:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü: İlişkilerde normalleşme vurgusu...
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İletişim Başkanlığı'ndan konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan'a başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır.

Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir.

Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır.

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