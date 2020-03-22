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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA22 Mart 2020 Pazar 07:38 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 07:40
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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 947 21 -
İtalya
53,578 4,825 6,072
Çin
81,008 3,255 71,740
İspanya
25,374 1,378 2,125
ABD
24,142 288 171
Almanya
22,213 84 209
İran
20,610 1,556 7,635
Fransa
14,459 562 1,587
Güney Kore
8,799 102 2,612
Birleşik Krallık 5,018 233 93

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