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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 22:25
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Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 22.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye42.2829082.142
İtalya143.62618.27928.470
ABD455.44516.11424.579
İspanya152.44615.23852.165
Fransa117.74912.21023.206
Birleşik Krallık65.0777.978135
İran66.2204.11032.309
Çin81.8653.33577.370
Belçika24.9832.5235.164
Almanya115.5232.45146.300

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