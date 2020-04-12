İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

AA 12 Nisan 2020 Pazar 23:29 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 23:29

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: