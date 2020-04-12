İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Güncel

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA12 Nisan 2020 Pazar 23:29 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 23:29
ABONE OL

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye56.9561.1983.446
ABD545.93421.47431.120
İtalya156.36319.89934.211
İspanya166.01916.97262.391
Fransa132.59114.39327.186
Birleşik Krallık84.27910.612344
İran71.6864.47443.894
Belçika29.6473.6006.463
Çin82.0523.33977.525
Almanya126.6562.90860.300

Emine Erdoğan'dan o unutulmaz şarkıyla duygulu mesaj!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.