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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA14 Nisan 2020 Salı 22:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 22:16
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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye65.1111.4034.799
ABD602.97725.13238.015
İtalya162.48821.06737.130
İspanya172.54118.05667.504
Fransa143.30315.72928.805
Birleşik Krallık93.87312.107344
İran74.8774.68348.129
Belçika31.1194.1576.868
Çin82.2493.34177.738
Almanya131.1703.27268.200

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