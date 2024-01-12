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İletişim Başkanlığı manipülatif paylaşımlara karşı uyardı: İtibar etmeyiniz...

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışındaki manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesini gerektiğini bildirdi.

12 Ocak 2024 Cuma 23:03 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı manipülatif paylaşımlara karşı uyardı: İtibar etmeyiniz...
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DMM şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışındaki manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesini gerektiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." denildi.

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