İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Aksaray'da

AA 28 Aralık 2021 Salı 13:27 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 13:27

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken, bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan ve kente gönderilen tırı ziyaret ettiklerini söyledi.

Tüm vatandaşları tırı gezmeye davet eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tırımız gezisini 47. il olarak Aksaray'a düzenledi. Buradan da Hatay'a gidecek. Çocuklarımız şu anda tırı geziyor. Hakikaten bir farkındalık oluşturma adına çok güzel bir uygulama. Çocuklarımız bizim yapmış olduğumuz İHA ile ilgili bilgi alıyorlar. Oyun oynama fırsatları var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Biz bundan geri kalamayız, mutlak suretle bunu takip etmemiz gerekiyor. Teknoloji artık farklılık olmaktan çıktı, hayatımızın bir parçası haline geldi. Dünyadaki gelişmeleri ve değişimleri çok hızlı bir şekilde takip etmek istiyoruz. Çocuklarımızın bu gelişmelerden mahrum kalmaması için uygulamalı olarak böyle şeylerin olması çok iyi oluyor."