İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,064
  • EURO
    31,7751
  • ALTIN
    1890.76
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı: New York Times, Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı haber yapıyor
Güncel

İletişim Başkanlığı: New York Times, Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı haber yapıyor

İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında gerçeklerin çarpıtıldığını açıkladı. Gazetenin, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgileri yayımladığı belirtildi.

19 Aralık 2023 Salı 06:33 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı: New York Times, Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı haber yapıyor
ABONE OL

İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı bilgilerin yer aldığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 16 Aralık'ta Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgiler içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Türk finansal sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlendiği aktarıldı.

Bahse konu makalede geçen ilgili şirketin finansal faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir suistimalin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "İddiaya konu şirketin önemli bir finansal mal varlığı çıkışının olmaması da iddiaları çürütmektedir." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.