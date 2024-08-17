İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahale edildiği anlara ait görüntü yayınladı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın kahramanları hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
#OrmanınKahramanları hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 17, 2024
��#İzmir
��#Manisa
��#Aydın
��#Bolu
��#Karabük
��#Uşak pic.twitter.com/b82StcQSvn
Paylaşımda, İzmir, Manisa, Aydın, Bolu, Karabük ve Uşak'taki yangınlara müdahale anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.