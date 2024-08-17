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İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahale edildiği anlara ait görüntü yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahale edildiği anlara ait görüntü yayınladı
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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın kahramanları hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, İzmir, Manisa, Aydın, Bolu, Karabük ve Uşak'taki yangınlara müdahale anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

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