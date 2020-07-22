İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Libya'da?

22 Temmuz 2020 Çarşamba 07:57 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:46

Bölgesel güç olmaktan küresel aktör olma yolunda adımlar atan Türkiye uluslararası planda söz sahibi olmaya devam ediyor. Özellikle Doğu Akdeniz’deki çıkarları ve Libya halkının demokrasi mücadelesine verdiği destek dolayısıyla Libya’da meşru hükümeti destekleyen Ankara bir yandan da ülkedeki barışı sağlamak için diplomasi kanallarını kullanıyor.

TÜRKİYE NEDEN LİBYA’DA?

İletişim Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Libya’ya yönelik politikaları doğrultusundaki hedefini yayınladığı bir video ile anlattı.

Paylaşılan videoda Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü lider diplomasisine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye; darbeci Hafter’in savaş alanında ilerlemesini durdurmak için meşru hükümete mümkün olan tüm askerî desteği verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamı durduracak bir ateşkes anlaşması için diplomasinin her yolunu açık tuttu."

Paylaşımda yer verilen videoda şu ifadeler kullanıldı:

Ankara Trablus’tan askeri danışma ve ekipman gönderilmesi çağrısını kısa sürede kabul etti. Artık meşru hükümetin başkenti koruması için gerekli destek hazırdı. Türkiye darbeci Hafter’in savaş alanında ilerlemesini durdurmak için meşru hükümete mümkün olan tüm askeri desteği verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamı durduracak bir ateşkes anlaşması için diplomasinin her yolunu açık tuttu.

Türkiye ve Rusya savaşın taraflarını Moskova’da bir araya getirdi. Ancak darbeci Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya’yı terk etti.

Diplomatik çözüm umudunu yitirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez AB liderleri ile çalışmalarını sürdürdü. Almanya’da toplanan Libya Uluslararası Berlin Konferansı’ndan da ne yazık ki çözüm çıkmadı. Çünkü Hafter sadece askeri çözümlerle ülkenin tam kontrolünü istiyordu.

Hafter’in bu tutumu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını ve Libya’nın geleceğini giderek tehdit eder hal alınca Türkiye Trablus’a desteğini artırdı.

Düzenlenen tarihi önemdeki İHA harekatı Hafter’i ve destekçilerini bir anda durdurdu. Meşru hükümet Hafter güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kurtardı. Hafter milisleri adeta kaçmaya başladı. Türkiye’nin desteği savaş alanındaki dengeyi sağlamıştı. 5 Temmuz’da Libya meşru hükümeti Libya’nın batısında bulunan Hafter’in elindeki son kent olan stratejik Tarhuna’nın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Artık BM tarafından kabul edilen meşru hükümetin ülkeye demokrasiyi getirmek ve düzeni sağlamak için yüzünü stratejik Sirte kentine çeviriyor.

Sahadaki gelişmelerin kendi aleyhine döndüğünü gören Hafter meşru hükümetin ilerleyişini durdurmanın yollarını aramaya başladı. Son girişimi ise Ulusal Mutabakat Hükmeti’nin çağrılmadığı Kahire’de tek taraflı ateşkes ilanı oldu. Oysa aynı Hafter birkaç ay önce Moskova’da tüm tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkesi imzalamamıştı. Rusya, Fransa BAE ve Mısır tarafından desteklenen Hafter’in bu çağrısı onun Libya’nın çoğulcu geleceğinde yeri olmadığını gören Trablus ve Ankara tarafından reddedildi. Afrika’nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz’deki çıkarları tamamen sekteye uğrayan ülkelerin itirazlarına hatta Afrika’daki sömürgeci geçmişini unutarak Türkiye’yi Libya’yı işgal etmekle eleştiren Fransa’nın tepkilerine rağmen Ankara Libya’daki kardeşlerini ve bölgedeki çıkarlarını korumada kararlı.

İster darbeci Hafter’in tamamen yenilgiye uğratılması ister tıbbi yardım isterse Akdeniz’de ekonomik iş birliği olsun Türkiye müttefiki ile yan yana durmaya devam edecek.

��Türkiye neden Libya'da?



◾Yıllardır süren otorite boşluğu sömürgeci Batılı devletlerin çıkarlarıyla birleşince Libya, şiddet sarmalının içinde ayakta kalmaya çalıştı.



◾Birleşmiş Milletler'in destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Libya’nın tek meşru hükümetidir. pic.twitter.com/7q9yOGi8SM — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 21, 2020

��Türkiye neden Libya'da?



◾Kaddafi döneminde ona yakın olan, sonra ABD’ye kaçan Hafter, Nisan 2019'da Trablus’taki BM tarafından tanınan meşru hükümeti kuşatma altına aldı



◾Darbeci Hafter güçleri ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmiş, ölüm ve yıkım ile anılır olmuştu pic.twitter.com/FUIHqlNL9T — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 21, 2020

��Türkiye neden Libya'da?



◾Libya’da BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Trablus’un darbeci Hafter tarafından ele geçirilmesinin engellenmesi için tüm umutlar tükenmişken, Türkiye ve Libya arasında imzalanan iki mutabakat muhtırası tüm dengeleri değiştirdi. pic.twitter.com/iAbqTcZV3q — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 21, 2020