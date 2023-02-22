İletişim Başkanlığı tek tek açıkladı! İşte depremle ilgili gerçek dışı iddialar

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada, "Askerler yardım aracındaki kolileri yağmalıyor" başlığıyla paylaşılan görüntülerdeki askerlerin Gaziantep Valiliğinden gerekli izinleri alarak komutanlarının da müsaadesiyle acil yardım bekleyen vatandaşlara kendi araçlarını kullanarak yardım kolilerini ulaştırdığının tespit edildiği, görüntülerin 12 Şubat'ta Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kayda alındığı ifade edildi.

"Hatay merkezli depremde Hatay Adliyesinde duruşmalar devam ediyordu" iddiasının da doğru olmadığı belirtilen bültende, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 6 Şubat 2023 tarihli yazısı uyarınca Hatay Adalet Sarayı binasında duruşma görülmediği, depremler nedeniyle yıkılan ya da yapısal değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında sadece tutuklamaya sevk ve sorgu işlemleri yapıldığı anlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra yapılan teknik incelemeler sonucunda Hatay Adalet Sarayı binasının sağlamlığı konusunda olumlu rapor verildiği aktarıldı.

- KARAÇAY BARAJI'NIN PATLADIĞI İDDİASI

"Osmaniye'deki Karaçay Barajı patladı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:

"AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddialara ilişkin, 'Karaçay Barajı'yla ilgili bir söylenti yayıldı. Karaçay Barajını da kontrol ettik. İlgili Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız şu an itibarıyla ön kontrol, ön alınan bilgiler çerçevesinde henüz teyit edilen herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz.' ifadelerini kullanmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor.' açıklamasıyla iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca Karaçay Barajı Osmaniye'de değil, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer almaktadır."

- HATAY VALİLİĞİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İskenderun'da depremzedeler için Bodrum Belediyesi tarafından kurulan konteynerler, Hatay Valiliği tarafından kaldırılmaya çalışıldı" iddiasına da yer verilen bültende, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu ifade ettiği ve yardımlar konusunda Hatay Valiliği ile işbirliği içinde çalışmalar sürdürdüklerini açıkladığı hatırlatıldı.

Bültende, "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde deprem anına ait foto kapan görüntüsü" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin ise depremle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, foto kapanla çekildiği iddia edilen görüntüye ilk olarak, 20 Ekim 2018'de Daniel Holland adlı kullanıcının Twitter hesabından, "Quebec ormanında yer nefes alıyor gibi görünüyor" başlığıyla yer verildiği, görüntüler incelendiğinde kuvvetli rüzgarın ağaçları ileri geri salladığı ve ağaç köklerinin gevşek orman zemininde hareketlere neden olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bazı haberleşme uygulamalarından paylaşılan, "AFAD, Adana Aladağ ilçesi Yedigöze Barajı'nın Hatay'da yaşanan 6,4 şiddetindeki depremden dolayı ağır hasar aldığını açıkladı ve İmamoğlu ilçesi için tahliye duyurusu yaptı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, iddianın yayılması maksadıyla AFAD logosu kullanılsa da açıklamanın AFAD ile ilgisinin bulunmadığına, Yedigöze Barajı'nda depremden dolayı herhangi bir hasar meydana gelmediğine, ilçeyle alakalı ikaz veya tahliye kararının olmadığına dikkat çekildi.