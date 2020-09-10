İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Brifingleri adlı toplantı serisini hayata geçirdi

AA 10 Eylül 2020 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:13

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Dış politikadan enerjiye, ekonomiden siyasete birçok başlıkta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konularda uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüten İletişim Başkanlığı, şimdi de tematik konularda periyodik olarak gerçekleştirilecek "Uluslararası Medya Brifingleri" adlı toplantı serisini başlattı.

Brifinglerin ilki, 9 Eylül'de İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. "Türkiye'nin enerji politikası" başlığında düzenlenen toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı.

Toplantıda, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının üst düzey yetkilisinden Türkiye'nin enerji politikasının yanı sıra Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sunumun ardından yaklaşık bir saat boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilisi, 2021'de süresi dolacak doğal gaz kontratlarından yenilenebilir enerjiye kadar birçok konuya değindi.

- YURT DIŞI KAYNAKLI YALAN HABERLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Başkanlığın yabancı medya mensuplarına yönelik bilgilendirme ve kamu diplomasisi faaliyetlerine büyük önem verdiğini, bu çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek brifinglerde, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden konular hakkında Ankara'nın yaklaşımı paylaşılacak. Böylece yurt dışı kaynaklı dezenformasyon, algı operasyonu ve yalan haberlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

