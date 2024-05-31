İletişim Başkanlığı'ndan ‘66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Pazar günü Ruanda'dan 66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Pazar günü Ruanda'dan 66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar" iddiası doğru değildir. Bir bilet satış sitesinden alınan görüntü, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla çarpıtılmaktadır. Bahse konu uçuşlar, Ruanda'dan doğrudan İstanbul'a yolcu taşıyan uçaklar değil, görüntüde de görüldüğü üzere aktarmalı uçuşlardır.

Örneğin, Ruanda'nın Kigali Uluslararası Havalimanı'ndan 2 Haziran Pazar günü saat 09.10'da kalkan Qatar Airways uçağı, aynı gün 12.40'da Nijerya'nın Murteala Muhammed Uluslararası Havalimanı'na inmektedir. Akşam 18.35'te Katar'ın Hamad Uluslararası Havalimanı'na uçan uçak, 3 Haziran 07.50'de de Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru uçuşa geçmektedir. Aktarmalar sırasında yolcu değişimi devam etmektedir.

Ruanda'dan uçağa binen bir kişi, Nijerya'da, Nijerya'dan binen ise Katar'da inebilmektedir. Yine farklı lokasyonlara gidecek yolcular da İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yapabilmektedir. 2 Haziran'da Ruanda'dan İstanbul'a uçan THY uçağı, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'na giden aktarmalı uçaktır. Bahse konu tarihte Kigali'den İstanbul'a sadece 1 adet direkt uçuş bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.