İletişim Başkanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Türkiye neden Irak'ta?

21 Temmuz 2020 Salı 08:45 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 08:45

Türkiye, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da terör örgütlerine karşı başarılı mücadelesini sürdürüyor.

Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin zulmettiği sivil halkı korumak için girişilen mücadeleye zaman zaman uluslararası ve iç kamuoyunda itirazlar yükseliyor.

İletişim Başkanlığı da Türkiye'nin PKK ve DEAŞ başta olmak üzere, bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadelesinin nedenlerinin anlatıldığı bir video hazırladı.

İletişim Başkanlığı videoyu "Türkiye, özellikle DEAŞ başta olmak üzere, Irak ve Suriye'de yürütülen terörle mücadeleye verdiği destekte olduğu gibi; bölgenin istikrarsızlaşmasını önlemek, ulusal güvenliğine karşı terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor." notuyla paylaştı.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta (Bölüm 1)

��Türkiye neden Irak'ta?



◾ Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye sızma girişimlerinin artması



◾Bölgenin istikrarsızlaştırılmasını engellemek



◾Türkiye-Irak sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek pic.twitter.com/c0wcRwU6O2 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020

BÖLÜM 2

Bölüm 2 notunda, "Özellikle sivillere ve doğal kaynaklara yönelik gerçekleştirilen eylemler, çocuk kaçırma vakaları, Pençe operasyonlarını kaçınılmaz kıldı.

Pençe Kartal Harekâtı ile 25'in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere, SİHA'lar ile birlikte hava harekâtı gerçekleştirdi." şeklinde paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta (Bölüm 2)

��Özellikle sivillere ve doğal kaynaklara yönelik gerçekleştirilen eylemler, çocuk kaçırma vakaları, Pençe operasyonlarını kaçınılmaz kıldı.



��Pençe Kartal Harekâtı ile 25’in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere, SİHA’lar ile birlikte hava harekâtı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/WCP7UjVcRZ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020

BÖLÜM 3

Bölüm 3 notunda, "300 kilometrelik bir hatta ve hiçbir Iraklı güvenlik gücünün bulunmadığı alanda gerçekleştirilen Pençe Kaplan Harekâtı ile hedeflenenler nedir?

Kandil'in izole edilmesi ve Sincar bölgesinde baskının artırılması

Terör örgütünün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesi" şeklinde paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta (Bölüm 3)

��300 kilometrelik bir hatta ve hiçbir Iraklı güvenlik gücünün bulunmadığı alanda gerçekleştirilen Pençe Kaplan Harekâtı ile hedeflenenler nedir?



◾ Kandil'in izole edilmesi ve Sincar bölgesinde baskının artırılması



◾ Terör örgütünün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesi pic.twitter.com/cQp3NUC5E8 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020

BÖLÜM 4

Bölüm 4'te ise "Türkiye, özellikle DEAŞ başta olmak üzere, Irak ve Suriye'de yürütülen terörle mücadeleye verdiği destekte olduğu gibi; bölgenin istikrarsızlaşmasını önlemek, ulusal güvenliğine karşı terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor." notuyla paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta (Bölüm 4)