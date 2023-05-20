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İletişim Başkanlığı'ndan iddialara yalanlama: Memur maaşı net 22 bin TL olacaktır

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 'Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan iddialara yalanlama: Memur maaşı net 22 bin TL olacaktır
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır." iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır.

Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiası doğru değildir.

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