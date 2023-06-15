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İletişim Başkanlığı'ndan İsviçre'deki alçak provokasyona kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlerini kınadı.

15 Haziran 2023 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan İsviçre'deki alçak provokasyona kınama
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı belirtildi.

İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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