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İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama: İddiası doğru değildir

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınlanan videosunda, asgari ücretten vergi alındığı iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiayı, '1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı, vergi dışı bırakılmıştır' ifadeleriyle yalanladı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 03:40 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama: İddiası doğru değildir
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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretliden vergi alınmadığını bilmediği ortaya çıktı.
Sosyal medyada yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretliden vergi almayacağız." vaadinde bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Asgari ücretlilerin maaşından vergi alınıyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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