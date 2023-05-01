İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama: İddiası doğru değildir

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretliden vergi alınmadığını bilmediği ortaya çıktı.
Sosyal medyada yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretliden vergi almayacağız." vaadinde bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Asgari ücretlilerin maaşından vergi alınıyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
��"Asgari ücretlilerin maaşında vergi alınıyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 30, 2023
➡️1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı, vergi dışı bırakılmıştır. pic.twitter.com/SQAVmvoOWd