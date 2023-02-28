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İletişim Başkanlığı'ndan 'kuduz' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Türkiye büyük depremlerin ardından sahadaki yaraları sarmaya devam ederken bir yandan da dezenformasyonla mücadele ediyor. Son olarak 'Diyarbakır'da bulunan Çadırkentte uyuz salgını başladı' şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Konuya ilişkin araştırma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddianı gerçeği yansıtmadığını teyit etti.

28 Şubat 2023 Salı 01:03 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan 'kuduz' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
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Türkiye, Asrın Felaketi'nin yaralarını sarmak için cansiperane mücadelesini sürdürüyor. Deprem üzerinden algı oluşturmaya çalışanlar da özellikle sosyal medya üzerinden sık sık yalan haberlerle vatandaşları manipüle etmeye çalışıyor. Son olarak provokatörler, "Diyarbakır'da bulunan Çadırkentte uyuz salgını başladı" iddiasını gündeme taşındılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiayı yalanlayan bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

"BULAŞICI HASTALIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Afet bölgesinde toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşlarımıza düzenli olarak sağlık taraması yapılmaktadır. Ayrıca Birinci Basamak Poliklinik Hizmeti, Psikososyal Destek Hizmeti, Aşılama ve Takip Hizmetleri de verilmektedir. Uyuz başta olmak üzere herhangi bir bulaşıcı salgın hastalık durumu söz konusu değildir.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Çadırkentte ve diğer toplu yaşam alanlarında nadiren de olsa bulaşıcı hastalık tanısı konulan hastalar olmakla birlikte bu hastalar ivedilikle Valilik tarafından tahsis edilen izolasyon bölgelerinde izole edilmektedir. "Diyarbakır'da bulunan Çadırkentte uyuz salgını başladı" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • Dezenformasyon
  • deprem

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