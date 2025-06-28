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İletişim Başkanlığından yangınlara ilişkin açıklama: 142'si hızlı müdahale neticesinde kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı yangınlara ilişkin son durumu aktardı. Açıklama, 'Son 2 günde çıkan 150 yangından 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.' denildi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 23:01 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığından yangınlara ilişkin açıklama: 142'si hızlı müdahale neticesinde kontrol altına alındı
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınların son durumu hakkında bilgi verildi.

İki günde 68'i orman, 82'si ziraat yangını olmak üzere 150 yangının meydana geldiği aktarılan paylaşımda, yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

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