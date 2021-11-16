İlginç iddia: Site otoparkını, oto galericilere kiraladılar

DHA 16 Kasım 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:09

Küçükçekmece'de yer alan 700 dairelik sitenin otoparkının, site yönetimi tarafından oto galeriye kiralandığı iddia edildi. Turizm şirketi sahibi, site sakini Ayhan Koç, "Her ay bu sitede 750 bin - 1 milyon liraya yakın para toplanıyor. Giderler ve gelirler uyuşmuyor. Maliklere ait otoparkı, sıfır araç bayilerine kiraya vermişler. Ben aracımı park ettiğim yerin 2 kat altına indim, orada sıfır araçların park edildiğini fark ettim. Hiç kullanılmamış araçlar bunu fark etmemek çok zor değil yani. Sitede kat maliki olanlardan aracı olmayanların rızaları dışında kiraya verilmiş. Site yönetimlerinin mafyavari yaklaşımlarından insanlar çekinip sesini çıkarmıyor. Bu şekilde oto galeriye ait 200'den fazla araç gördüm. Araçların olduğu katlar diğer site sakinlerinin girmesini engelleyen bariyer var" diye konuştu.

"HERKES ELİNDEKİ ARACI TUTUYOR"

Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle oto galericilerin elindeki araçları tuttuğunu ileri süren oto galeri sahibi Erkan Bulut, "Her gün araç fiyatları artıyor. Bugün sattığın arabayı bugün yerine koyamıyorsun. Herkes elindeki aracı tutuyor. Yatırıyorlar arabayı, ilana koymuyorlar, ilana koyarlarsa çok yüksek fiyatlarından yazıyor. Geçen hafta sattığımız araba ile bu hafta sattığımız araba arasında 20 bin lira oynamış" diye konuştu.

"BU MAFYATİK YÖNETİM TARZIYLA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE KARŞILAŞMAKTAYIZ"

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı "Bu mafyatik yönetim tarzıyla sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşamaktayız. Yönetim planında, herhangi bir yapı planına veya bağımsız birine özel olarak tahsis edilmemişse Otopark Genel Kurulu'nda karar alınmamışsa, sitenin ortak kullanım alanı olan kat maliklerinin otopark alanı herhangi bir suretle kiraya verilemez. Yönetim planında mevcutsa ve genel kurulda karar alındıysa kiraya verilebilir" şeklinde konuştu.

"SİTE YÖNETİMİNİN BÖYLE BİR ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Etem Saba Özmen, "Yönetimin toplu yapı ortak yerlerini kat maliklerinden ayırarak bazı galerilere kiraladıkları görülmektedir. Böyle bir şeyi toplu yapı yönetiminin gerçekleştirmesi asla mümkün olamaz bu şekilde galericilerin araçları haksız saldırı niteliği oluşturur" dedi.