İlginç iddia! Ukraynalılar Türk mü?

Star Gazetesi 22 Mart 2022 Salı 12:45 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 12:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat tarihinde sözde cumhuriyetler Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Putin, tarihe geçen ve Ukrayna Savaşı'nın başlangıcı olarak da kabul edilen bu uzun konuşmasında, "Tarihte Ukrayna diye bir devlet yok, Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir." gibi iddialar ortaya attı.

Putin, tüm dünyanın takipe ettiği o açıklamada, "Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihinin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı." ifadelerini kullandı.

Putin, modern Ukrayna'nın kurucusunun Lenin olduğunu ileri sürerken, Lenin'in devlet inşası politikasının, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötü olduğunu söyledi.

Putin konuşmasının devamında, "Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna'sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için 'Vladimir İlyiç Lenin Ukrayna'sı' diyebiliriz. Ukrayna'nın mimarı Lenin." dedi.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen konuşmadan bu yana Ukrayna'nın tarihi hakkındaki tartışmalar hiç kesilmezken, Ukraynalıların Türk olduğunu iddia edenler bile oldu.

Peki, Ukraynalılar kimdir ve Ukraynalı diye bir millet var mıdır?

ASYA HUN HÜKÜMDARLARI İLE AYNI SOYDAN

Ön Bulgarların bugünkü Ukrayna topraklarında 632-668 tarihleri arası Büyük Bulgar Hanlığı'nı kurduğu bilinmektedir.

Kurucusu, 'Kubrat, Kubratos, Kuvratos'tur. İsmin türediği 'kurt' kelimesinin, 'birleştiren, halk ile devleti bir araya getiren' gibi anlamlar taşıdığı düşünülmektedir.

Tarihçiler, Kubrat'ın Doulo sülalesinden olduğunu belirtirken, yapılan araştırmalarda Ön Bulgar hükümdarlarının Asya Hun hükümdarları ile aynı sülaleye bağlandığı ifade ediliyor.

Kaynaklarda, Ön Bulgarlar'ın kurucularının 665'te ölümünün ardına çıkan, kağanın oğulları arasındaki taht kavgalarını fırsat bilen Hazarlar'ın baskıları sonucu parçalandıkları ve Hazarların hükümdarlığı altına girdikleri yer almaktadır.

Otuz-Ogurların çoğunluğu Kuzeye göç edip İdil Ön Bulgarları'nı, Asparuh Han'ın emri altında güneybatıya göç eden bölüm ise 681 yılında Tuna Ön Bulgarları'nı oluşturmuşlardır. Asparuh Han'ın devleti, Balkanlar'ın Bizans'a ait olan küçük bir kısmı dışında tüm Balkan yarımadasını içine almıştır.

Ön Bulgarlar, Balkanlar'da uzun süre, mağlup ettikleri dört büyük Slav kavmi ve bazı diğer yerli kavimlerden oluşan halkın hükümdarları olmuş ama devletleri içindeki halkın karşısında aslında azınlıkta oldukları için, zamanla Slav kadınlarla evlenip, Slavca konuşmaya başlamaları ve Slav isimleri kullanmaları ile Slavların arasında asimile olmuşlardır.

KİEV, TÜRK YURDUYDU

Yüzyılın sonlarında Bulgarlar bölgeyi terk ederek yine Türk kökenli bir kavim olan Hazarlar'ın eline bıraktılar. Günümüzde Ukrayna'nın başkenti olan Kiev 9. yüzyılın ortalarına kadar Hazar Hanlığı'nın bir parçasıydı.

Kitab el-Mesalik ve'l Memalik adlı eserinde Hazarları, Ak-Hazarlar ve Kara-Hazarlar olarak ikiye ayıran İslam coğrafyacısı ve gezgin İstahri, Ak-Hazarlar'ın çarpıcı bir yakışıklılığa, mavi göze ve kırmızımsı bir saça sahip olduklarını öne sürer.

Günümüz tarihçileri tarafından İstahri'nin Ak ve Kara Hazarlar için yaptığı bu tanımların bir sosyal sınıflandırma olduğu düşünülse de, o döneme ait başka kaynaklarda, Hazarlar'ın görünüşlerine dair benzer tanımlara rastlanmaktadır.

İngiliz Avrasya Tarihçsisi Douglas Morton Dunlop'ın kaleme aldığı, 'Hazar Yahudi Tarihi' adlı kitabında, İstahri'nin tanımına benzer bir diğer yorumu, İspanyol-Emevi yazarlarından İbn Abdürabbih'in de dile getirdiğini belirtmiştir.

İbn Abdürabbih, Hazarların açık tenli, siyah saçlı ve mavi gözlü olduğunu söyler.

İslam coğrafyacısı İbn Said el-Mağribi'nin Kitâb el-Coğrafya eserinde yer alan bazı anekdotlarda da benzer ifadeler yer alır.

İbn Said el-Mağribi eserinde, "Onlar (Hazarlar) beyaz tenli, mavi gözlü, kızıl saçlı ve iri vücutludurlar." demiştir.

Dunlop'a göre bunlar kuzeyli insan tipinin tanımlarıdır ancak, antropolojik çalışmalara göre yönetici sınıfın İç Asyalı olduğu ve Mongoloid (Uzak Doğulu çekik gözlüler) olarak tabir edilen özelliklere sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

860 yılı civarında Kiev, Viking kralı Rurik'in kumandanları tarafından Hazarların elinden alındı ve Kiev Knezliği'nin bir parçası oldu.

RURİK HANEDANI

Rurik hakkındaki tek bilgi 12. Yüzyılda Nestor tarafından yazılan İlk Vakayiname'de geçmektedir. Söz konusu kronikte, Doğu Slavlarının ve beraber yaşadıkları bazı kabile ve toplukların, Varegleri topraklarından çıkardıklarını ve itaat etmeyi reddettikleri söylenmektedir. Kroniğe göre, Vareglerin gidişinden sonra aralarında uzlaşma sağlanamamış ve birbirleriyle çatışmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Varegleri davet ederek düzeni yeniden inşa etmelerini ve kendilerini yönetmelerini istemişlerdir.

İlk Kronik'e göre Rurik, Vareg kabilelerinden biri olan Rus'lardandı. Olayların kronikteki anlatılışları 20. yüzyılda arkeologlar tarafından kısmen onaylanmışsa da, yapılan kazılar sonucu çıkarılan objeler çoğunlukla Fin-Ugor ve Slav halklarına ait, 8. yüzyılın ortalarından günümüze ulaşmış şeylerdir. Bu da eski yerleşimin İskandinav kökenli olmadığını göstermektedir.

Bazı tarihçiler ise Rurik'in İskandinav yarımadasından veya Jutland'dan (şimdi Danimarka'da) geldiğini ve Ladoga Gölü'ndeki Ladoga kasabasını ele geçirdiğini düşünüyor. Orada bir kale kurduktan sonra (c. 855), Volkhov boyunca güneye gitmiş ve Novgorod'u ele geçirmiş olabilir.

Rurik MS.879'daki ölümüne kadar hüküm sürmüştür. Halefleri (Rurik Hanedanı) başkenti Kiev'e taşıdılar. Rurik'in akrabası Oleg, Kiev'in büyük prensliğini kurdu. Oleg'in halefi, Rurik'in oğlu olduğuna inanılan Igor ise Rus Prensliği'nin gerçek kurucusu olarak kabul edilir.

Kiev Knezliği, 1240'taki Moğol İşgali'nden sonra dağılmıştır.

Rus kimliği, Slav kabileleri ile Normanların karışması sonucu, Kiev Knezliği döneminde ortaya çıkmıştır.

UKRAYNA'NIN KURULUŞU

Moğolların baskıları sonucunda Kiev Knezliği parçalanıp, Altın Orda Devleti'ne bağlı prensliklere ayrıldı. 15. yüzyılın sonlarında Moskova Knezleri, eski Kiev topraklarının bazı kısımlarını ele geçirmeye başladı ve Kiev Knezliği'nin tek yasal mirasçısı ilan ettiler.

Ukraynalı tarihçiler ve akademisyenler Kiev Knezliği'ni, Ukrayna devletinin ilk kurucu devleti olarak görürler. Rus tarihçiler ise Kiev Knezliği'ni, Rus tarihinin ilk dönemi olarak benimserler.

Star Gazetesi