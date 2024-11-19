İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5965
  • EURO
    36,6866
  • ALTIN
    2918.25
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlginç olay! İki kayıp kız çocuğu aynı anda bulundu
Güncel

İlginç olay! İki kayıp kız çocuğu aynı anda bulundu

Bursa'da 2 gün önce kaybolan 13 yaşındaki kız ile, 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

DHA19 Kasım 2024 Salı 07:29 - Güncelleme:
İlginç olay! İki kayıp kız çocuğu aynı anda bulundu
ABONE OL

Bursa'da, 3 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut, beraberinde 4 gün önce Küplüpınar Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Çisem Su Çiçek (14) ile birlikte Yıldırım ilçesinde bulundu.

Polis ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışması sırasında Gökdere Köprüsü altında bulunan kayıp 2 kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadesi alınan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi:

"16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil DURGUT ve Çisem Su ÇİÇEK isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.