İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:32 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:32

Türkiye'deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin onurlandırıldığı İlim Yayma Ödülleri bu yıl ikinci kez sahiplerini bulacaktır.

"Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler" olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ'nde "Büyük Ödül" için 600 bin lira, "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerinde her biri için 200 bin lira olmak üzere seçilen çalışmaların sahiplerine toplam 1 milyon lira değerinde ödül verilecektir.

"Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru veya doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek, "Büyük Ödül" ise sadece aday gösterme yöntemiyle ödüle aday olunabilmektedir.

Büyük Ödül kategorisi için akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebilir.

Her bir kategori için gerçekleştirilecek olan başvurular, 31 Temmuz 2021 tarihinden sonra değerlendirilmeye alınacak olup; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar 2021 Aralık ayı içerisinde düzenlenecek olan törenle onurlandırılacaktır.

Başvurular ilimyaymaodulleri.org web sayfası üzerinden 31 Temmuz 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.