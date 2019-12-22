22.12.2019 03:23 - Güncelleme: 22.12.2019 03:23

Türkiye'deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve Türkiye’nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri, bu akşam açıklanıyor. “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler ile Mühendislik”, “Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere 3 ana kategoride ilk kez verilecek ödüller için İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda büyük bir ödül töreni düzenlenecek. İlim Yayma Ödülleri gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bilim, akademi, üniversite ve medya camiasının üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

2 YILDA BİR KEZ YAPILACAK

Ödül töreninde ev sahibi olarak İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ile Vakıf Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti yer alacak. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin Türkiye’nin en büyük Akademi Ödülleri olduğunu belirterek “İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti iftiharla dolu ve sağlam geçmişlerini asırlar ötesine taşıyacak ve ülkemizin en prestijli bilimsel taltif mekanizması olması amaçlanan İlim Yayma Ödülleri sürecini başlatmaktan kıvanç duymaktadır. İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek.

Üç farklı kategorideki; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar ödül töreninde onurlandırılacak” dedi.