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İlİm Yayma Ödülleri sahiplerini buldu 

Başkan Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı, “Mükafatlara 758 başvuru yapıldı. Bu da mayanın tuttuğuna işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu çalışma dünya çapında markaya dönüşecektir” dedi. 

23.12.2019  02:32 - Güncelleme: 23.12.2019  02:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetin kendisinin de ekmeğini yediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu hareket Şehit Başbakan Merhum Menderes’in teşvikiyle başlayan bir mücadelenin meyvesi olarak bugünlere gelmiştir.  Milletin iradesine saygının, milletin hukukuna riayetin ve sahip çıkmanın sembolü olan bu müessese insanlığın hayrına yüz binler yetiştirmiş bir ocaktır.” 

KARARLILIK GÜNEŞİ 

Kurulduğu günden beri hiç sönmeyen bu ocağın giderek daha da büyüyen bir iman ve inanç ateşinin hak yolunda bir kararlılık güneşinin adı haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu cemiyet, ayrıştıranların değil birleştiren ve kucaklaştıranların yuvası olmuştur. Burası milli ve yerli bir aklın rehberliğinde ve duru bir kalbin eşliğinde memleket hayrına büyük hayallerin kurulduğu, yeşerdiği, büyütüldüğü bir yerdir. Husumetin kapısından içeri giremediği bu cemiyet, daima fitne ve fesada karşı verilen amansız mücadelenin de kalelerinden biri olmayı sürdürmüştür. Ülkemizde gerçekten uzun soluklu varlık gösteren kurumların hepsi de arkasında milletin, özünde samimiyetin olduğu yapılardır. Milletin kalbinde karşılık bulamamış kurumlar, içi boş bir balon gibi sönmeye mahkumdur. İlim Yayma Cemiyetimiz de 176 şubesi, 179 yurdu, 79 eğitim merkezi ve burslarıyla ilim ordumuza neferler yetiştirmeyi sürdürüyor.” Türkiye’nin son 17 yılının diğer alanlarla birlikte ilmi faaliyetlerde de adeta bir silkiniş, bir kabuğu kırma, bir yeniden diriliş dönemine girdiğinin ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Hala yapmamız gereken çok iş var. Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü artık tersine dönmüş durumdadır. İlmi ve akademik bakımdan olgunlaşmış, kendi alanında çığır açıcı eserler vermiş pek çok vatandaşımız artık ülkemize ve milletimize minnet borcunu ödemek gayesiyle bu topraklara geri dönüyor.”      

DOĞRU OKUMALIYIZ 

Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar beklemenin akıl  ve basiret sahiplerinin hiçbir zaman çözüm yolu olmadığını anlatan Erdoğan, “Dünyanın ve bizim karşı karşıya bulunduğumuz her yeni duruma uygun yeni duruşlar, yeni yöntemler geliştirmemiz şart. Bunu yaparken Türkiye’nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyasında şahit olduğumuz pek çok hadisenin bize verdiği mesajı doğru okumalıyız” diye konuştu. 

GÖÇ DURMAZSA TÜM AVRUPA OLUMSUZLUĞU HiSSEDECEK 

Türkiye’nin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını vurgulayan Erdoğan, “4 milyon insanın yaşadığı İdlib’deki son katliamlar sebebiyle bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlibli ülkemiz sınırlarına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı  daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları, başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerin de hissedeceği bir konu olacaktır. Bu durumda 18 Mart mutabakatından önce yaşanan sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar ve alınacak neticeye göre biz de atacağımız  adımları belirleyeceğiz. Avrupa ülkelerinin de Türkiye’yi Suriye’de attığı meşru adımları nedeniyle köşeye sıkıştırmak yerine, enerjilerini İdlip’teki katliamı engellemek için çaba harcamaya davet ediyoruz. Diğer türlü İdlip’teki yangının kendi topraklarına sıçramasına mani olamayacaklar” diye konuştu.      

HOCAMIZIN ‘MÜKAFAT’ NASİHATINI TUTTUK 

Türkiye’nin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten, akademik yetkinliği olan, toplumda etki oluşturan çalışmaların özellikle bu şekil mükafatlandırmayla geleceğe bir başka heyecan katacağına inandığını belirten Erdoğan, neden “mükafat” ifadesini kullandığını şöyle açıkladı: “Necip Fazıl Mükafat Tören’inde Prof. Dr. Uğur Derman Hocamız ‘Sanatta, musikide ödül denilebilir ama ilimde bunun adı mükafat olursa çok anlamlı olur, bu da benim teklifimdir’ dedi. Tabii Uğur Derman Hocamız malum, çizgiye derman olmuş bir hocamız. Hatta çok farklı bir konumu olan hocamız. Dolayısıyla o nasihati tutalım istedim, onun için söylüyorum.” 

BÜYÜK ÖDÜL ŞAHiN’E 

İlim Yayma Büyük Ödülü’nü Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Fikrettin Şahin, Sosyal Bilimler Ödülü’nü Mimar Sinan Güzel Sanatlar  Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Mühendislik,  Sağlık ve Doğa Bilimleri Ödülü’nü ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran aldı. 

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