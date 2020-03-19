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Güncel

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek hayatını kaybetti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beykoz eski Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek hayatını kaybetti.

19 Mart 2020 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:48
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