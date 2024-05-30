İlk adım atıldı: Türkiye'nin en büyük cam terası olacak!

Valilik ve İl Özel İdaresi Müdürlüğünce yapımı tamamlanan yolun açılış kurdelesini, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Birlik kesti.

Terasın yapılacağı alanı inceleyen Vali Atay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi bölgesinin turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu, bunu harekete geçirmek için iki köy sınırları içerisinde vadiye bakan bölümde cam ve ahşap teras yapacaklarını söyledi.

Bölgede huzurun hakim olduğunu ifade eden Atay, vatandaşların da bu huzura sahip çıktığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAM TERASLARINDAN BİRİ OLACAK"

Projenin ilk ayağında Sulak köyünün 7,3 kilometrelik yolunu asfaltladıklarını belirten Atay, şunları kaydetti:

"Buranın Cumhurbaşkanımızın onayı ve talimatı doğrultusunda 24 Haziran'da ihalesini yapıyoruz. Bu bölgede cam terası yapacağız. 365 metrekare büyüklüğünde bir cam teras olacak. Türkiye'nin en büyük cam teraslarından biri olacak. Bu teras, içerisinde restoran, kafe, çocuk yaşam ve oyun alanları olan bir yapı. 3-4 ay içerisinde bitirip vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bölgemize çok ciddi bir katkı sağlayacak. Burayı cazibe merkezi haline getirecek. Cam teras bittiğinde hem yöre halkı hem de yabancı ziyaretçiler burada manzaranın tadını çıkaracaklar. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum."

Bölgenin daha önce terörle anıldığını anımsatan Atay, artık bölgede huzur ve güvenin hakim oluğunu, bölgeyi turizme kazandırıp, vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirtti.

Atay, projenin ilk ayağı olan köy yolunun asfaltını tamamladıklarını anlatarak, projenin ikinci aşaması olan teras yapımının da en kısa sürede başlayacağını aktardı.

"Geçen yılın verilerine göre 60 bin yerli yabancı ziyaretçi Şırnak bölgesini gezmiş, görmüş." diyen Vali Atay, cam teras projesinin ardından bu rakamın çok daha yükseleceğine inandıklarını ifade etti.