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İlk depremde kurtulup ikinci depremde enkaz altında kaldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Malatya'da 7.7'lik depreme kent merkezinde yakalan dört kişi güvenli diye gittikleri Akçadağ ilçesinde ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

IHA23 Şubat 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
İlk depremde kurtulup ikinci depremde enkaz altında kaldılar
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme kent merkezinde yaşayan ardından da daha güvenli olduğu için gittikleri Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde 7,6'lık depreme iki katlı müstakil bir evde yakalanan Yurdagül Metin- Mehmet Metin ile Tülay Çırağ ve Muzaffer Çırağ yıkılan evin altında kalarak hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan 4 kişinin cenazeleri AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak önce Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne buradaki işlemlerinin ardından da Şehir Mezarlığı'na kaldırılarak gözyaşları arasında defin edildi.

"GÜVENLİ DİYE ÖREN'E GELDİLER"

İkinci depremde hayatını kaybeden dört kişinin Ören Mahallesi'ne daha güvenli olduğu için geldiklerini kaydeden Mahalle Muhtarı Birol Çirkin, " Malatya'da yaşayan dört vatandaşımız ilk depremin ardından daha güvenli diye misafir olarak geldikleri iki katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Mahallemizde deprem nedeniyle toplam 11 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

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