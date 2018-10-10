İlk eşten ikinci eşe 20 milyonluk nafaka icrası
Ünlü iş adamı Cahit Ecesoy’un ölümünün ardından ikinci eşi ve çocukları 20 milyonluk nafaka icrasıyla karşı karşıya kaldı. Ecesoy’un 1994 yılında boşandığı ilk eşinin 24 yıl sonra başlattığı icra takibinde ikinci eşin aracı bağlandı, evine haciz konuldu.
Ünlü tekstilci Cahit Ecesoy’un vefat etmesinin ardından ilk eşi ve ikinci eşi mahkemelik oldu. Cahit Ecesoy ilk eşinden boşanırken eşine 1994 yılı şartlarında aylık bin 300 dolar seviyesinde olan 50 milyon TL yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın her yıl 1994 yılı yüksek enflasyon koşullarında yüzde 50 oranında arttırılmasını kabul etti. Ecesoy 1995’te yeniden evlendi ve iki çocuğu daha oldu.
24 YIL SONRA DAVA
Ünlü tekstilci 12 Ocak 2018’de ani bir kalp krizi ile vefat edince ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olma yaşı küçük kızları arasında miras paylaşıldı. İddiaya göre sonrasında ilk eşi, Ecesoy’un ikinci eşi ve ondan olma kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiası ile 20 milyonluk icra takibi başlattı. 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde ikinci eşin aracı bağlandı, evindeki eşyalar haczedilip götürüldü.
KIZIMIN BiLE BORCU VAR
Ecesoy’un ikinci eşi Pervin Ecesoy olayla ilgili, “Benim 24 yıl önceki boşanma kararı içeriğinden bilgim yoktu. Eşim hiçbir icra takibi ve dava ile karşılaşmadı. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz. 14 yaşındaki kızımın bile 20 milyon nafaka borcu var” dedi.
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