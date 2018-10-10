İlk eşten ikinci eşe 20 milyonluk nafaka icrası

Ünlü tekstilci Cahit Ecesoy’un vefat etmesinin ardından ilk eşi ve ikinci eşi mahkemelik oldu. Cahit Ecesoy ilk eşinden boşanırken eşine 1994 yılı şartlarında aylık bin 300 dolar seviyesinde olan 50 milyon TL yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın her yıl 1994 yılı yüksek enflasyon koşullarında yüzde 50 oranında arttırılmasını kabul etti. Ecesoy 1995’te yeniden evlendi ve iki çocuğu daha oldu.

24 YIL SONRA DAVA

Ünlü tekstilci 12 Ocak 2018’de ani bir kalp krizi ile vefat edince ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olma yaşı küçük kızları arasında miras paylaşıldı. İddiaya göre sonrasında ilk eşi, Ecesoy’un ikinci eşi ve ondan olma kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiası ile 20 milyonluk icra takibi başlattı. 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde ikinci eşin aracı bağlandı, evindeki eşyalar haczedilip götürüldü.